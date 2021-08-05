Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что пока не рассматривает вариант подачи документов на политическое убежище. Она сказала, что лишь хочет остаться в спорте.

Об этом она рассказала на пресс-конференции в Варшаве 5 августа.

— Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все что я хочу — это остаться в спорте и продолжить свою спортивную карьеру здесь, — заявила она.

Тимановская добавила, что после общения с родителями выбрала Польшу новым местом жительства, потому что при таком варианте она сможет иногда встречаться с ними.

По ее словам, ее муж также уже направляется в Польшу.

Тимановская также рассказала, как восприняла травлю со стороны белорусских государственных СМИ.

— Мне сказали мои родители, что по телевизору обо мне уже говорят очень плохие вещи. О том, что я не воспользовалась шансом пробежать на Олимпиаде в том виде, в котором никогда в жизни не принимала участия, что я недоспортсмен и что-то в таком роде. Также мне присылали фото из Telegram-каналов, где оставляли ссылку на мой Instrgram с просьбами писать мне какие-то плохие вещи. Мне поступало очень много плохих сообщений, — отметила она.

Она подчеркнула, что при этом получила намного больше слов поддержки, чем негатива.

— Но уже в тот момент поступало намного больше слов поддержки от людей, поэтому я читала намного больше позитивных комментариев, чем негативных, — рассказала белорусская спортсменка.

Инцидент с Кристиной Тимановской

На Олимпиаде в Токио Тимановская пожаловалась в соцсетях на то, что ее хотели заставить участвовать в эстафете. По словам спортсменки, ее без предупреждения внесли в список, не поинтересовавшись готовностью и состоянием здоровья.

Она должна была принять участие в этой эстафете 2 августа, но ее исключили тренеры, приказав собирать вещи и возвращаться в Беларусь. По словам Тимановской, ее хотели вывезти из Японии без согласия.

Официальные лица в Беларуси заявляли, что ее исключили из сборной из-за эмоционального состояния. Однако Тимановская заявила, что это неправда, поскольку ее не обследовали врачи.

После этого Польша согласилась предоставить спортсменке гуманитарную визу. В МИД Польши также заявили, что Тимановская может в стране и продолжить свою спортивную карьеру, если она этого захочет.

Фото: Кристина Тимановская