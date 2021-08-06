Для проведения Олимпийских игр в Токио Международному олимпийскому комитету пришлось взять кредит. Организаторы получили $800 млн в нескольких банках.

Об этом во время пресс-конференции сообщил Томас Бах — глава МОК. По его словам, для МОК было проще вообще отменить Олимпиаду и воспользоваться страховкой, но вместо этого они увеличили финансирование, обратившись за кредитом.

Бах подчеркнул, что Олимпийские игры-2020 полностью превзошли его ожидания. По мнению главы МОК, Токио — очень удачный город для проведения таких соревнований.

Томас Бах отметил , что система противодействия коронавирусу на Олимпиаде оказалась эффективной, общие впечатления усилили спортсмены, которые создали дух Игр-2020.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году, однако соревнования решили перенести на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. В этом году Игры проводят с рядом коронавирусных ограничений.

Среди прочего, атлетам нужно делать Covid-тесты каждый день и нельзя выходить за территорию Олимпийской деревни.

Церемония закрытия Олимпиады состоится в воскресенье, 8 августа. В этом году на соревнованиях были представлены более 11 тыс. спортсменов из 205 стран.

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