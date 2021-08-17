НАТО может нанести удары по террористическим группировкам в Афганистане, если они будут планировать атаку на страны Североатлантического Альянса. В частности, речь идет об Аль-Каиде, если она решит активизироваться.

Об этом сообщил на брифинге 17 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Соглашение между США и Талибаном, которое было заключено в феврале 2020 года, предполагает, что американские войска выходят из Афганистана вместе с союзниками по НАТО, но в то же время талибы гарантируют, что Афганистан не станет снова платформой для международного терроризма, — отметил он.

Столтенберг добавил, что НАТО ожидает от талибов соблюдения этих соглашений.

— Но союзники по НАТО сохраняют способность наносить удары по террористическим группам дистанционно, если мы увидим, что эти террористические группы пытаются утвердить себя и снова планируют атаки против стран-участниц НАТО, — заявил генсек.

Ситуация в Афганистане

Боевики исламистской группировки Талибан 15 августа захватили столицу Афганистана Кабул и объявили об установлении своей власти в стране.

Это произошло после того, как войска США полностью покинули страну спустя 20 лет пребывания там.

Талибан известен своими радикальными ограничениями и чрезвычайной жестокостью по отношению к женщинам. Режим запрещает изобразительное искусство, шахматы, интернет, телевидение, а женщинам — ходить с открытым лицом, работать и учиться.