Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он находится в Афганистане и является законным исполняющим обязанности президентом. По его словам, правительство сделает все возможное для усиления сопротивления Талибану.

Об этом Салех написал в Twitter.

— Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента исполняющим обязанности становится вице-президент. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом. Обращаюсь ко всем лидерам, чтобы заручиться их поддержкой и консенсусом, — заявил он.

Салех призвал афганцев присоединяться к сопротивлению талибам. По его словам, граждане Афганистана не теряли духа и видят впереди возможности.

Он также заявил, что “бесполезно” спорить с президентом США Джо Байденом, решившим вывести из Афганистана американские войска.

— Бесполезно спорить Байденом сейчас об Афганистане. Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на Вьетконг. В отличие от США/НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончены. Присоединяйтесь к сопротивлению, — написал Салех.

Кроме этого, он заявил, что “никогда и ни при каких обстоятельствах” не склонится перед талибами.

Напомним, боевики исламистской группировки Талибан 15 августа захватили столицу Афганистана Кабул и объявили об установлении своей власти в стране.

Это произошло после того, как войска США полностью покинули страну спустя 20 лет пребывания там.

Талибан известен своими радикальными ограничениями и чрезвычайной жестокостью по отношению к женщинам. Режим запрещает изобразительное искусство, шахматы, интернет, телевидение, а женщинам — ходить с открытым лицом, работать и учиться.

Источник: Амрулла Салех

Фото: Амрулла Салех