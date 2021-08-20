Турция не станет европейским хранилищем для мигрантов из Афганистана — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган в четверг, 19 августа, призвал европейские страны взять на себя ответственность за мигрантов, прибывающих из Афганистана. По его словам, Турция не намерена стать “европейским хранилищем мигрантов” на фоне захвата страны Талибаном.

После прихода талибов к власти тысячи людей пытаются покинуть страну, опасаясь возвращения к законам шариата, введенными во время предыдущего правления Талибана, которое закончилось 20 лет назад.

Выступая после заседания правительства, Эрдоган заявил, что Европе необходимо взять на себя ответственность за афганцев, покидающих страну, добавив, что Анкара приняла меры вдоль своих границ с Ираном — на ключевом маршруте для афганских мигрантов в Турцию. Он также сказал, что Турция может участвовать в переговорах с новым правительством Афганистана, которое будет сформировано Талибаном для обсуждения “наших общих повесток дня”.

Власти Ирана уже приказали пограничным силам по всей восточной границе с Афганистаном, включающей три провинции, чтобы предотвратить пересечение границы афганскими беженцами. Около трех миллионов афганцев живут и работают в Иране.

Напомним, на территории, где царит Талибан, запрещается интернет и компьютеры, телевидение, алкоголь, музыку и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, шахматы, белую обувь, ведь белый — цвет талибского флага и разговоры о сексе в открытой форме.

Особенно жестока идеология Талибана к женщинам, так как лишает их почти всех прав. Им запрещается работать, учиться, ходить с открытым лицом и без сопровождения мужчины, а также посещать врачей мужчин.

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Источник: Iran International