Военные США перед своим уходом из Афганистана привели в негодность самолеты, бронемашины и систему ПРО в аэропорту Кабула. Накануне из страны вылетел последний американский самолет.

Об этом сообщил журналистам глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

— Эти самолеты больше не полетят, никто не сможет управлять ими, — заявил он.

Он добавил, что в аэропорту Кабула разоружены или приведены в негодность 73 самолета. Такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.

— Этими автомобилями никто больше не сможет пользоваться, — заявил Маккензи.

Кроме того, военные США привели в негодность систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта. По словам Маккензи, они также выведены из строя.

Ранее стало известно, что США оставили в Афганистане 22 174 армейских внедорожника Humvee, 634 бронетранспортера М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортеров М113, 42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей, 64 363 пулемета, 8 тыс. военных грузовиков, 162 042 переносные радиостанции, 16035 приборов ночного видения, 358 530 автоматов, 126 295 пистолетов, 176 пушек.