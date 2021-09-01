За похищение авто и наркопреступность: в Польше задержали трех украинцев

В Польше задержали банду, которая занималась похищением автомобилей, мотоциклов и наркопреступностью. Ее участниками были трое украинцев и трое поляков.

Во время обысков правоохранители изъяли у них четыре мотоцикла и легковой автомобиль, а также автозапчасти стоимостью около 500 тыс. злотых. Кроме того, они обнаружили электронные устройства, используемые для кражи транспортных средств, и 56 тыс. злотых наличными.

Изъяли силовики и 1,5 кг амфетамина, 300 г марихуаны, а также оборудование, используемое для профессионального выращивания конопли.

Кражами транспортных средств и скупкой похищенных автомобилей и запчастей к ним участники банды занимались с 2020 года по всей стране.

Всем мужчинам предъявлены обвинения. Двух граждан Украины взяли под временный арест, а остальные задержанные находятся под надзором полиции.

Недавно в Польше разоблачили украинцев, которые нелегально изготовляли сигареты. Фабрика работала на территории Мазовецкого воеводства. Здесь же и задержали 16 мужчин — 9 граждан Польши и 7 граждан Украины.

Стоимость всего изъятого товара оценили в примерно 8 млн злотых (€ 1,75 млн).