Аэропорт Кабула был единственным местом в стране, которое все еще находилось под контролем американской армии и ее союзников. И днем ​​и ночью там проходила эвакуация иностранцев и афганцев, которые не хотели жить под новой властью талибов.

Самиула — афганец, учится в Одессе. В прошлом году он застрял в Кабуле из-за пандемии. А теперь пытается выехать в Украину и забрать всю свою семью.

— Мы звонили в посольство Украины в Таджикистане. Они обещали, что у нас будет самолет и они скажут нам заходить в здание аэропорта, а мы не можем туда заходить, — рассказывает житель Кабула Самиула Амирзада.

Самиуле и его семье так и не удалось попасть ни на один из украинских самолетов. В общем Киев организовал шесть эвакуационных рейсов. Из Афганистана вывезли более 600 человек. Чуть ли не каждый рейс был на грани срыва.

Наибольшее количество эвакуированных встречали 28 августа в аэропорту Борисполь. На трех военных и гражданских самолетах прилетели украинцы и иностранцы, много репортеров международных изданий. Среди более 300 пассажиров немало афганцев, которые пока ждут в аэропорту.

Афганистан мультиэтническая, многоконфессиональная страна, которая никогда в истории не имела сильного центрального правительства.

Самая многочисленная национальность — это пуштуны. Именно они составляют основу исламистского движения Талибан, которое захватило власть в стране. В 1996 году, когда они впервые возглавили правительство — в стране ввели законы шариата.

— Никто не хочет жить в Афганистане, когда Талибан здесь. Женщины не могут работать, а мужчинам запрещают ходить без бороды. За кражи они отрезают руки, — объясняет Самиула.

Настоящее лицо Талибан раскрыл подальше от камер международной прессы. В городе Джелалабад боевики просто расстреляли людей, которые вышли на мирный митинг с флагами Афганистана.

На эвакуационных рейсах из Кабула в Киев прилетели кроме украинцев несколько десятков иностранцев, в том числе и афганцев. Сейчас они находятся на карантине. Часть из них в специальном центре для беженцев под Киевом.

Здесь временно поселился Мохаммад с женой и двумя детьми. Он несколько лет работал переводчиком для чешских военных, которые были в составе международного контингента в Афганистане.

— Талибы думают, поскольку ты работал с европейцами и американцами — ты больше не мусульманин, а тебя и твою семью следует убить. Я так потерял многих друзей, которые, как и я, работали переводчиками, — рассказывает военный переводчик Мохаммад Омид.

На родине у него остались родные братья, которые служили в афганской армии. Теперь они прячутся от мести талибов.

Вывод американских войск стал имиджевым ударом по Соединенным Штатам. Союзники засомневались в надежности США, а враги получили повод для антиамериканской пропаганды.

Москва официально признает Талибан террористической организацией, но идет с ее представителями на переговоры. Показательно, что российское посольство, в отличие от посольств западных государств, не эвакуируют из Кабула.

Афганистан давно был источником проблем для России в регионе, а именно — для ее союзников по оборонному союзу ОДКБ.

Если талибы не остановятся на достигнутом, то Таджикистан упадет за неделю, утверждают историки. А дальше Кыргызстан и Узбекистан, на помощь которым вынуждена будет прийти Москва. Но главное, чего наверняка боятся Россия и США — чтобы талибы опять не приютили террористов вроде Усамы Бен Ладена.

Первым тревожным звонком стала трагедия 26 августа. У аэропорта Кабула, где были тысячи людей, подорвал себя террорист-смертник. Погибло более 200 афганцев и иностранцев. Среди них 13 американских военных.

Ответственность за теракт взяла на себя организация ИГИЛ — та самая, которая в свое время частично захватила Сирию и Ирак. Талибы осудили теракт и заявили, что они к нему никакого отношения не имеют.

Афганистан — это разделенная страна, где люди годами воюют как с внешними, так и внутренними врагами. И похоже, такой она останется еще надолго.