Встреча президентов Украины и США 1 сентября прошла в продуктивной атмосфере. Об этом во время брифинга после встречи сообщил глава государства Владимир Зеленский.

– Я не знаю, возникла ли “химия”, сложно сказать. Вместо одного часа встреча длилась два часа, что свидетельствует о том, что стороны действительно заинтересованы в диалоге и результате. Я считаю, что встреча была продуктивной, не постоянно в солнечной атмосфере, но нормальным мужским разговором. Тучи не то, чтобы выходили, просто нет времени отвлекаться на солнце, – подчеркнул президент Украины.

По убеждению Владимира Зеленского, для движения вперед в Украине достаточно энергии, чтобы немножечко всех толкать вперед.

– Во время встречи были важные темы, вопросы безопасности. Теме НАТО уделили очень много времени. У нас есть, я считаю, мощные аргументы, которые до сих пор на самом высоком уровне Украина и США не обсуждала, – отметил глава государства.

Отдельно Владимир Зеленский и Джо Байден остановились на вопросе энергетической безопасности, в частности относительно имплементации Северного потока-2 и всех рисков, которые с ней связаны.

– Кроме оборонительного соглашения, говорили об оборонной поддержке, вопросах безопасности в Черноморском побережье. Есть предметный вопрос и предметные предложения. Мы их будем проговаривать и прорабатывать, потому что министр обороны США обязательно приедет в Украину. Будем ждать его визит и рабочие подгруппы по поводу этого вопроса, – сообщил Владимир Зеленский.

В целом глава государства отметил, что слышал на встрече лишь приятные слова об Украине. Президент США, в частности, отметил реформы, особенно земельную и судебную, а также инфраструктурные изменения в Украине.