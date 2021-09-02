Европейский Союз начинает подготовку нового, пятого пакета санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Одной из причин введения санкций против режима Лукашенко является использование мигрантов как инструмента против ЕС.

Об этом сообщил в четверг, 2 сентября, заместитель директора по Восточной Европе и Центральной Азии внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь.

На слушаниях, посвященных ситуации на границе ЕС с Беларусью в комитете по иностранным дела Европарламента, он заявил, что режим Лукашенко использует человеческие страдания как оружие.

— Мы продолжим борьбу с этой ужасной инструментализацией мигрантов и человеческих страданий режимом Лукашенко. Эта борьба, конечно, будет включать санкции. Работа над пятым пакетом начинается сейчас, совместно с государствами-членами ЕС, — отметил чиновник.

Он также заявил, что подобные действия режима Лукашенко точно не будут способствовать отмене санкций.

— Последние действия режима Лукашенко, а именно инструментализация мигрантов государством, является вопиющим пренебрежением международных норм. Это точно не изменит нашу решимость и точно не поможет в отмене санкций в отношении Беларуси, а совсем наоборот, — сказал Девинь.

Напомним, в начале августа президент США Джо Байден расширил действующий пакет санкций против режима Лукашенко. В частности, ограничения касаются бизнесменов и белорусского Олимпийского комитета.

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