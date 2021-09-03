В Албании сформировали правительство, где большинство министров — женщины

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил состав нового правительства страны. В нем женщины получили большинство министерских должностей.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Так, восемь из 12 министерств нового правительства будут возглавлять женщины, а четыре — мужчины. Кроме того, все четыре должности министров без портфеля также получили женщины. Четверо из 16 министров — новички в политике, а остальные уже имели опыт в политике.

В Албании 25 апреля прошли парламентские выборы, которым предшествовала острая предвыборная кампания. Раму обвиняли в том, что он якобы задействовал административный механизм для победы на выборах и использовал тактику запугивания избирателей.

Отметим, Албания, наряду с частично признаннным Косово, является единственной страной Европы с преобладающим мусульманским населением. Примерно 63—64% населения Албании составляют мусульмане, христианство исповедуют 31—32%, а остальное население не религиозно.

Напомним, ранее парламент Албании проголосовал за отставку президента страны Илира Меты из-за нарушения конституции страны, а также призывов к насилию.

Это решение после отчета следственного комитета поддержали 104 из 140 парламентариев.

Источник: Balkan Insight