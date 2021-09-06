Американский генерал Крис Донохью был последним, кто вышел из Афганистана во время эвакуации из Кабула. Вертолеты Морской рыцарь армии США один за другим эвакуировали персонал с крыши посольства Америки. Эта картина сразу вызвала дежавю с Сайгоном.

В начале 1970-х годов Война во Вьетнаме продолжалась уже более десяти лет. В США за это время сменились три президента — Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон. Последний на президентских выборах выступал под лозунгом завершения кровопролития почетным миром.

В январе 1973 года в Париже после переговоров между американскими дипломатами, руководством Северного Вьетнама, временным правительством Южного Вьетнама и сайгонских администрацией решили прекратить огонь и за два месяца вывести контингент США.

Многотысячное войско оставило Вьетнам. Весной 1975 года, когда президентом США уже был Джеральд Форд, народная армия Северного Вьетнама двинулась на юг. Было понятно, что Сайгону остаются считанные дни.

Кадры эвакуации облетели весь мир и стали символическими. Вертолеты садились на палубу авианосца США, из них выходили люди. А потом вертолеты сбрасывали в Южно-Китайское море, чтобы дать возможность приземлиться следующим. Некоторые вертолеты специально направляли в воду сами пилоты, а в последний момент выпрыгивали со спасательными жилетами.

Так вывезли около 1,5 тыс. американских граждан и более 5 тыс. вьетнамцев. Но далеко не всех, кто сотрудничал со Штатами.

В американском посольстве звонили и трещали в радио, звучали некие отчаянные голоса вроде, алло-алло я мистер Хан, переводчик, ответьте мне кто-то, — рассказывает доктор исторических наук Стефан Машкевич.

В посольстве в Сайгоне, где наступление коммунистов так быстро не ожидали и была страшная паника, многие документы уничтожить просто не успели.

Якобы вьетнамские коммунисты, когда захватили Сайгон, нашли в посольстве США список ЦРУ, их информаторов среди южных вьетнамцев. Затем по тому списку они отлавливали, арестовывали и убивали, — рассказывает эксперт по вопросам Ближнего востока Илиа Куса.

В ноябре 1979 года в Иране произошла Исламская революция. Шах Пехлеви, который когда-то пришел к власти с помощью американских спецслужб, бежал за границу.

В Иране его заочно приговаривают к смертной казни. Вдруг оказывается, что он уехал на лечение в США. Это было последней каплей. Посольство США в Тегеране было окружено митингующими. Студенты пересекли забор, сломали двери и ворвались внутрь.

Уничтожить всю документацию не успели. Впоследствии некоторые документы лягут на стол так называемого исламского революционного суда.

66 дипломатов оказались в заложниках. Но шестерым удалось сбежать еще до захвата здания. Они разместились в посольстве Канады.

Допустить, чтобы дипломатов схватили и казнили — означало еще больший политический проигрыш. Надо было каким-либо образом их спасти.

Чтобы вывезти дипломатов, спецслужбы разработали совершенно не тривиальную операцию. Будто они — канадская съемочная группа, которая была в Иране в поисках локации. Для этого пришлось придумать фейковый фильм. Новости о начале съемок опубликовали в мировых СМИ. Это должен быть фантастический блокбастер.

К концу 1990-х годов считалось, что это была акция канадского правительства, и только потом стали известны детали об участии ЦРУ.

Впоследствии один из спасенных дипломатов Марк Лиджек расскажет о деталях той операции — все было гораздо прозаичнее.

На самом деле все прошло спокойно. Когда мы прибыли в аэропорт, было тихо, нас почти не проверяли. И вообще, мы хорошо подготовились. В течение недели читали сценарий и изучали свои роли, — объясняет Марк Лиджек, бывший работник консульства США в Тегеране.

Была своя история с посольством и в России. В начале 1990-х годов, когда развалился СССР, новое российское правительство уже было не в состоянии поддерживать свои имперские амбиции на Ближнем Востоке.

Помощь правительству Наджибулы прекратилась. В 1992 году Демократическая республика Афганистан прекратила существование. Власть делят Ахмад Шах Масуд и Гульбеддин Хекматияр — бывшие полевые командиры моджахедов.

В это время в Кабуле остаются несколько российских дипломатов с семьями. Накануне в посольстве уничтожают документы, а сваркой — разрезают оружие.

Для спасения прислали три самолета Ил-76 с переодетыми в бортовой персонал десантниками.

Исламисты начали бомбить и стрелять уже по аэродрому. Хотя была договоренность, что не будут стрелять. Один самолет россияне потеряли, а в итоге они едва не потеряли своего посла. Его накрыли собой два спецназовца и так смогли спасти на аэродроме, — рассказывает доктор исторических наук Павел Гай-Нижник.

Впоследствии силы Шах Масуда предоставили несколько маленьких самолетов и эвакуировали дипломатов и раненых.

Были и убийства дипломатов. В частности — посла Соединенных Штатов в Афганистане Адольфа Дабса в 1979 году, после чего Штаты разорвали дипломатические связи до 2002 года.

Или в Ливии в 2012 году — когда подожгли здание и погиб Кристофер Стивенс. США с 1980 года не имеет посольства в Тегеране, а с недавних пор — и в Кабуле. Там остались дипломатические учреждения только трех стран — Китая, Пакистана и России.