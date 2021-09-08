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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Папа Римский разослал 15 тыс. порций мороженого в итальянские тюрьмы

папа римський франциск

Папа Римский Франциск этим летом разослал заключенным в Риме 15 тыс. порций мороженого. Понтифик сделал это, чтобы заключенные смогли остыть, поскольку лето 2021 года стало одним из самых жарких в Италии.

Кардинал Конрад Краевский доставил мороженое в две тюрьмы, расположенные в центре и на окраине Рима. Об этом говорится в заявлении Ватикана.

— Эта жертва стала одной из нескольких маленьких евангельских жестов, сделанных летом, чтобы помочь и дать надежду тысячам людей в тюрьмах Рима, — говорится в сообщении.

В начале лета 20 заключенных из тюрьмы Ребиббия встретились с понтификом, а также побывали на экскурсии по музеям Ватикана.

Волонтеры из резиденции Папы Римского Франциска организовывали для бездомных поездки к морю или озеру, а также ужины в пиццериях.

Благотворительная организация провела вакцинацию бездомных и предоставила им тесты на коронавирус.

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Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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