Число жертв в результате пожара в коронавирусной больнице в Северной Македонии выросло до 14. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, хотя ранее считалось, что погибли 10 человек.

Пожар произошел 8 сентября в городе Тетово на северо-западе Северной Македонии. На момент возгорания в коронавирусном модульном блоке предварительно находилось 26 пациентов.

Около десятка человек получили ранения, но точное количество пострадавших пока неизвестно. Некоторых пострадавших в тяжелом состоянии транспортировали в больницу Скопье, столицы Северной Македонии. Остальные раненые пациенты в нормальном состоянии.

По предварительным данным, среди пострадавших и погибших нет медицинских работников, лишь некоторые из них получили незначительные травмы.

Правительство Северной Македонии объявило трехдневный траур по погибшим в результате пожара в Тетово. Также власти решили привлечь к расследованию трагедии иностранных специалистов — союзников по НАТО.

Пожар в больнице Северной Македонии произошел поздно вечером 8 сентября в городе Тетово на северо-западе Северной Македонии. Спасатели потушили огонь через час.

В больнице взорвался кислородный баллон в модульном блоке, где лечили больных Covid-19. Его построили в прошлом году. Причина взрыва выясняется.

Прокуратура выдала приказ о проведении процедуры опознания тел погибших. Идентификация продлится дольше обычного, ведь они болели коронавирусом. Также устанавливается, есть ли еще жертвы в результате пожара.

Источник: 360 stepeni

Фото: 360stepeni