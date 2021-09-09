Евросоюз исключил шесть стран из списка государств, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. В то же время в этот список попал Уругвай.

Соответствующее решение обнародовали в Брюсселе 9 сентября.

Решение приняли после рассмотрения рекомендаций о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС.

— В список был добавлен Уругвай, а из списка исключены Албания, Армения, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Япония и Сербия, — отмечается в сообщении.

Сейчас в списке стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки, находятся 13 государств, включая Украину. Также в список вошли Австралия, Босния и Герцеговина, Канада, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Молдова, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Уругвай и Китай, при условии подтверждения взаимности.

Список будет и далее пересматриваться каждые две недели, и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Напомним, ранее Финляндия возобновила ограничения для украинцев, которые прибывают в страну с туристической целью. Посещать страну смогут лишь вакцинированные от коронавируса.