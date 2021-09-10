Турция изменила правила въезда для иностранных граждан, в том числе из Украины. С 4 сентября в стране действуют обновленные требования при пересечении границы.

Отныне при въезде в Турцию детям до 12 лет не нужно делать ПЦР-тест на коронавирус. Ранее было разрешено пересекать границу без теста только лицам до 6 лет.

У туристов до 12 лет будут просить результат теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 ч до приезда, если это ПЦР-тест, для теста на антиген — за 48 ч.

В правилах въезда в Турцию также остался запрет на прямые перелеты из Шри-Ланки, ЮАР, Бразилии и Непала. Гражданам, которые были в этих странах в течение последних двух недель и прибывают в Турцию, нужно также предоставить справку с результатом теста. По прибытии их ждет 14-дневный карантин.

Тем, кто приезжает из Бангладеш, Пакистана или Индии, также необходимо предъявить отрицательный результат Covid-теста. При наличии справки о вакцинации, если препарат одобрен ВОЗ, карантин проходить не нужно.

Туристам, которые прибывают из Ирана, Египта, Великобритании и Сингапура нужно предоставить результат ПЦР-теста.

Для граждан, которые последние 14 дней находились в Афганистане, будет действовать распоряжение от 1 июля 2021 года.

Для туристов из других стран действуют такие правила:

при наличии сертификата о вакцинации препаратом, который одобрили ВОЗ и Турция, проходить карантин не требуется;

освобождаются от карантина и те, кто может предоставить справку о переносе болезни в течение последних шести месяцев, выданную компетентными органами;

те, кто не имеет сертификата о вакцинации или переносе болезни, должны сдать ПЦР или тест на антиген.

В аэропорту граждан могут выборочно попросить пройти экспресс-тест на коронавирус. Согласно правилам въезда в Турцию, экипажи самолетов и кораблей, а также водители грузовиков освобождаются от теста и карантина.

Источник: Посольство Украины в Турецкой Республике