Цены на газ в Европе растут бешеными темпами, и уже побили исторические рекорды. По состоянию на 15 сентября стоимость голубого топлива превысила $800 за тысячу кубометров. С начала сентября цены поднялись на 30%, и это не конец.

Одна из причин роста — низкие запасы горючего в хранилищах. Сейчас они заполнены на 70%, это на 15% ниже нормы.

Специалисты называют рост цен шантажом со стороны России для сертификации газопровода Северный поток-2.

Вместе с газом в Европе также дорожает электроэнергия. Из-за роста цен правительства некоторых стран принимают срочные меры, чтобы снизить нагрузку на потребителей.

Что пишет иностранная пресса о росте цен на газ и электроэнергию в Европе, читайте в материале.

Цены на газ выросли в Европе: что пишут СМИ

По данным европейской исследовательской организации Bruegel, спрос на газ в Европе вырос, в частности, из-за холодной зимы и перехода на дистанционную работу.

Одной из причин роста стоимости газа аналитики считают ограниченное предложение, возникшее в результате уменьшения экспорта Россией. Таким образом Кремль пытается повлиять на быструю сертификацию газопровода Северный поток-2.

— Россия также потенциально ограничивает доставку природного газа в Европу, чтобы подтвердить свою аргументацию относительно начала транспортировки через Северный поток-2.

Журналисты Bruegel считают, что правительства стран должны защитить уязвимые слои населения от роста цен. Например, дополнительный доход от цен на углерод в ЕС и НДС на энергию можно вернуть гражданам в виде одноразовых выплат.

Американское издание CNBC пишет, что переломный момент в этой ситуации наступит спустя несколько месяцев, когда будет понятно, какая зима ожидается в Европе. Если осень и начало зимы будут мягкими — цены могут упасть, если же нет — наоборот.

— Недостаток газа в Европе может заставить весь мир платить больше, чтобы согреться этой зимой.

Financial Times считают повышение цен попыткой России давить на правительства европейских стран, в частности на Германию.

— Россия направляет меньше газа в Европу по причинам, которые отчаянно обсуждаются в промышленности. Они варьируются от потребности России пополнить собственное хранилище до подозрений, что она пытается давить на европейские правительства, в частности на Германию, для одобрения запуска чрезвычайно противоречивого газопровода Северный поток-2.

Журналисты издания отмечают, что “мягкая зима может успокоить рынок“. На урегулирование цен может повлиять и накопление ветровой энергии, что уменьшит использование газа для производства электроэнергии. А вот задержка с сертификацией Северного потока-2, наоборот, ухудшит ситуацию.

— Трейдеры также ожидают одобрения Германией строительства газопровода Северный поток 2 из России. Хотя некоторые сомневаются, сколько дополнительного газа будет доставлено в Европу в этом году, есть опасения, что задержка с запуском линии может ухудшить ситуацию.

Как отмечает Forbes, высокие цены повлияют на восстановление мировой экономики от пандемии. Ситуация с газом в Европе показывает, насколько в мире недооценивают это топливо.

— Мир сейчас омрачен дефицитом природного газа, а цены резко возрастают, что является главным свидетельством того, насколько массово топливо в мире недооценивают как СМИ, так и политики.

О влиянии роста стоимости газа на мировую экономику также пишут в The New York Times. От этого прежде всего будут страдать люди, чье финансовое положение и так было ухудшено из-за пандемии.

— Боль ощущается по всей Европе, где газ используется для отопления и приготовления пищи, а также для производства электроэнергии.

Источник: Bruegel, CNBC, Financial Times, Forbes, The New York Times