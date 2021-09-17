В Великобритании начали вакцинировать от коронавируса третьей дозой

В Великобритании в четверг, 16 сентября, начали программу по введению третьей дозы вакцины от Covid-19 отдельным категориям населения.

Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

— Сегодня начали программу введения бустерной дозы, и это замечательные новости, — заявил глава Минздрава страны Саджид Джавид.

Среди тех, кому предлагают сделать третью дозу — лица в возрасте старше 50 лет, работники здравоохранения, находящиеся на передовой борьбы с пандемией коронавируса.

Сотрудники домов престарелых, а также другие группы населения в возрасте 16-49 лет.

Как сообщили в объединенном комитете по вакцинации и иммунизации (JCVI), третья доза вакцины сможет повысить уровень сопротивления вирусу у тех, чья защита, вероятнее всего, ослабла после первых доз компонента.

За время пандемии в Британии коронавирусом заболели более 7,3 млн человек, а умерли от болезни 134 тыс. человек. Обе дозы вакцины в стране получило почти 66% населения.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают: если богатые страны не поделятся с бедными, пандемия будет продолжаться еще дольше, потому что вирус мутирует именно там, где низкий уровень вакцинации от коронавируса.