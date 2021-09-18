В Европарламенте призвали расследовать роль Газпрома в скачке цен на газ

Группа евродепутатов от разных политических групп в Европарламенте призвала Европейскую комиссию расследовать роль Газпрома в скачке цен на природный газ. Они подозревают манипулирование рынком.

Более 40 евродепутатов направили письмо Еврокомиссии, в которым заявили, что недавние действия контролируемого государством российского экспортера газа вызывают подозрения в преднамеренных попытках использовать цены на энергоносители для политического давления на Европу.

— Мы призываем Европейскую комиссию срочно начать расследование возможных преднамеренных манипуляций на рынке со стороны Газпрома и потенциального нарушения правил конкуренции ЕС, — отмечается в письме законодателей.

— Из-за этого мы видим, что цены в Европе уже побили все возможные рекорды, и, возможно, даже те, которые уже достигнуты, будут побиты в ближайшем будущем, — заявил позже генеральный директор Газпрома Алексей Миллер.

Представитель Газпрома Сергей Куприянов в ответ на претензии евродепутатов сказал, что компании необходимо проконсультироваться со своими юристами по поводу.

Из-за перебоев в поставках газа их стоимость достигла рекордного уровня. В результате промышленные гиганты континента недополучили прибыль, а восстановление экономики региона оказалось под угрозой. По данным Международного энергетического агентства, цены на газ в этом году выросли более чем в три раза и могут продолжать расти в ближайшие недели.

Европейская комиссия получила это письмо, но воздержалась от комментариев по поводу каких-либо возможных действий.

Напомним, среди причин роста цен — отказ Газпрома бронировать дополнительные мощности украинского транзита. Так Россия шантажирует Европу для ускорения сертификации газопровода Северный поток-2. С конца августа она прекратила закачку газа в два хранилища Германии.