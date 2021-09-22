Талибы захотели выступить на Генассамблее ООН

Радикальное исламистское движение Талибан, которое захватило власть в Афганистане, попросило предоставить ему возможность выступить на Генассамблее ООН.

Соответствующее письмо от представителя талибов Амира Хана Муттаки получил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Талибан отправил письмо за день до начала сессии — 20 сентября. Муттаки был указан в нем как министр иностранных дел.

Мутакки написал, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был “свергнут” 15 августа, и что страны по всему миру “больше не признают его президентом”.

В связи с этим талибы считают, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в ООН. Они назначили своего постоянного представителя при ООН Сухайля Шахина.

В письме не уточнялось, хочет ли Муттаки поехать в Нью-Йорк, чтобы выступить лично, или талибы представят записанное видеообращение.

Гутерриш получил отдельное письмо от Исакзайя от 15 сентября, содержащее список делегации Афганистана для участия в сессии.

В этом письме Исакзай был указан в качестве постоянного представителя Афганистана.

Напомним, 7 сентября стало известно, что радикальная группировка Талибан сформировала новое правительство Афганистана. Главой кабинета талибов стал Мухаммад Хасан Ахунд, его первый заместитель — мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра — Мавлави Абдул Салам Ханафи.