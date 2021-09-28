Французский министр иностранных дел Жан Ив Ле-Дриан не подбирал слов. Причина — Австралия разорвала контракт на строительство подводных лодок. Соглашение, которое обещало Франции €56 млрд. Это восьмая часть нынешнего госбюджета страны.

— Это действительно удар в спину. Мы построили отношения доверия с Австралией, и это доверие было предано. Так не поступают союзники, особенно после двух лет переговоров по этому контракту, — заявил Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции.

Париж обвинил своего старого союзника Вашингтон в заговоре за спиной.

15 сентября президент США Джо Байден объявляет о создании нового трехстороннего альянса безопасности — США, Великобритании и Австралии.

Новый альянс США, Великобритании и Австралии называется АУКУС — от первых букв названий стран-участниц. Государства будут сотрудничать в обороне и в сфере high-tech. По сути, Вашингтон будет делиться с Канберрой своими ядерными технологиями. В частности, в вооружении. Именно это и стало причиной отказа от французских подводных лодок в пользу американских субмарин.

Но от каких именно французских лодок отказалась Канберра и почему? Речь идет о контракте еще 2016 года, когда Австралия решила обновить свой подводный флот дизельными моделями лодок типа Барракуда французской Naval Group. Но не все так однозначно.

Результат разрыва контракта и громкого скандала: Австралия вместо 12 дизельных французских получит шесть американских лодок с атомными реакторами. Вроде класса Вирджиния, которым французская модель действительно уступает — и вооружением, и характеристиками. Например, на Вирджинии больше водотоннажность, богатый арсенал — есть двенадцать вертикальных установок пуска ракет и крылатые торпеды Томагавк.

Дальше больше, срыв контракта влечет за собой еще один международный скандал. Во времена холодной войны в зоне Тихого океана проводили ядерные испытания. А с начала 2000-го безъядерный статус южной части океана был прерогативой — в том числе и для Австралии.

Больше всего возмутило французов то, что новый контракт со США Австралия держала в секрете. Это стало прецедентом и спровоцировало кризис доверия внутри НАТО.

Профессор политологии Оливье Ведрин говорит, что даже на саммите в июне, когда обсуждали создание АУКУС, о подводных лодках вообще не шла речь. Макрону до последнего не раскрывали всех карт.

После отзыва послов Франция отменяет встречу своего и британского министров обороны. В Туманный Альбион уже никто не летит. Президент Франции игнорирует звонки австралийского премьера. Звучат заявления, что скандал повлияет и на стратегическую концепцию НАТО. Похоже, вслед за болезненным для Франции ножом в спину пойдет цепочка ответов, когда сама первопричина — расторжение контракта — не будет иметь значения, как в принципе домино.

Скандал набирает обороты, и французский министр иностранных дел отказывается от запланированной встречи с американскими, британскими и немецкими коллегами на Генассамблее ООН.

В Белом Доме пытаются сгладить углы. Администрация Джо Байдена делает запрос на телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном. Президенты США и Франции полчаса разговаривают. Будто бы достигают согласия — и посла Франция вернет, и диалог возобновится.

А еще со следующего года Франция председательствует в Совете ЕС. Для Макрона, который по завершении эпохи Меркель будет самой большой фигурой в Европе, 2022 год — решающий. Ведь в апреле — выборы. А тут еще французские левые и правые заговорили о выходе из НАТО.

Будет ли Франция показывать характер и спекулировать на теме выхода из НАТО — вопрос открытый, но вернемся к АУКУС. В этом союзе спрятаны стратегические интересы США в индо-тихоокеанском регионе.

Как бы там ни было, а напряжение в индо-тихоокеанском регионе нарастает и, если конфликт между Пекином и Вашингтоном выйдет на военный уровень, не исключено, что первым под удар попадет новый союзник американцев в регионе — Австралия. А это уже похоже на третью мировую.

Вопрос: когда же должны появиться новые атомные субмарины? По отмененному контракту, первые французские лодки ожидались в 2032 году. Новый контракт с Америкой предусматривает еще полтора года консультаций, дальше — производство, и только в начале 2040-го — сдачу первой подводной лодки. То есть сдерживания Китая, о котором говорит американский президент, в полной мере начнется только через 20 лет.