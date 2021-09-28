Из-за кризиса на рынке топлива правительство Великобритании привело армию в состояние повышенной готовности. В стране рассматривают возможность, что в случае крайней необходимости 150 армейских водителей сядут за руль бензовозов и будут развозить топливо по АЗС.

— Подключение военных может потребоваться в качестве временной меры для обеспечения дополнительного цепочки поставок. Это поможет ослабить давление, вызванное резким скачком спроса на топливо в некоторых районах, — заявил министр энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.

Министр транспорта страны Грант Шаппс сообщил, что в Британии на заправках началась паника, потому что люди покупают топливо впрок.

В конце прошлой недели Британия столкнулась с дефицитом топлива на АЗС. Многие из автозаправок просто закрылись.

По словам властей, проблем с топливом в стране нет, а кризис вызван нехваткой водителей бензовозов. В частности, этому способствовал выход страны из Евросоюза, в результате которого многие европейцы потеряли право на работу в Великобритании.

По оценкам организации Freight UK, которая представляет индустрию грузовых перевозок, в Британии пока не хватает около 100 тыс. водителей фур и грузовиков. Это также затрагивает многие сферы экономики, в частности, цепи поставки продовольствия в супермаркеты и рестораны.