Великобритания ввела новые правила въезда с 4 октября 2021 года. Власти отказались от классификации других стран на красные, оранжевые и зеленые зоны.

Отныне в Великобритании будет действовать только красная зона, куда будут входить страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Для вакцинированных граждан правила значительно упростились.

Правила въезда для граждан из красной зоны:

пересечь границу могут только лица, которые являются резидентами страны или имеют гражданство;

тест на коронавирус необходимо сделать перед отъездом, на второй и на восьмой день;

по прибытии надо пройти 10-дневный карантин;

до поездки нужно забронировать и оплатить отель, а также тесты. Это стоит £2 285 (более 82 тыс. грн).

Условия пересечения границы для вакцинированных лиц:

для лиц, получивших полную вакцинацию признанными в Великобритании вакцинами, разрешено не делать тест перед отъездом;

ПЦР-тест нужно сделать на второй день после прибытия, но позже разрешат экспресс-тесты.

Правила для невакцинированных граждан:

сделать тест перед поездкой;

по прибытии пройти 10-дневный карантин в отеле или дома, который можно завершить на пятый день при условии отрицательного результата теста;

сделать тест на второй и восьмой день пребывания;

Перед поездкой всем туристам необходимо заполнить форму passenger locator form, где надо указать адрес проживания в Великобритании и предварительно оплатить и забронировать тесты.

Сейчас в красном списке британского правительства — более 50 стран, но ожидается, что через неделю его пересмотрят и количество уменьшится примерно до 10-ти.

Великобритания признает такие вакцины: Pfizer / BioNTech, Oxford AstraZeneca (Covidshield), Moderna и Janssen (J & J).

Источник: правительство Великобритании