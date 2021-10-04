Власти Грузии не планируют передавать Украине ее гражданина Михеила Саакашвили. Об этом заявила вицепремьер страны Тея Цулукиани.

По ее словам, говорить об экстрадиции — это юридическая бессмыслица. Саакашвили должен отбыть заключение в Грузии.

— Экстрадиция происходит только тогда, когда человек, запрашиваемый в этой стране, привлекается к уголовной ответственности. Я не думаю, что Саакашвили — это человек, который уголовно преследуется в Украине.

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Накануне он вернулся на родину впервые с 2013 года.

В Грузии против Саакашвили возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым его заочно осудили. В 2018 году его признали виновным в организации нападения на депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили. Суд назначил ему шесть лет заключения.

Украинская сторона заявила, что будет оказывать поддержку политику, поскольку он является гражданином Украины. Президент Владимир Зеленский отметил, что власти будут работать над возвращением Саакашвили.

Также он признался, что не знал о намерении Саакашвили вернуться в Грузию.

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Источник: Imedi News