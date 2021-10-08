Бразилии грозит продовольственный кризис — Болсонару

Рост стоимости удобрений и их нехватка на мировых рынках могут привести к продовольственному кризису и нехватке продуктов питания в Бразилии в 2022 году.

Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

В частности, Китай сократил производство удобрений из-за энергического кризиса. По словам президента, во всем мире наблюдается рост стоимости продовольствия.

Он заявил, что не только Бразилия столкнется с дефицитом еды.

— Цена выросла и будет расти дальше, и будет дефицит. У нас будут проблемы с нехваткой продовольствия в следующем году, — заявил Болсонару.

По данным Национальной ассоциации дистрибьюторов удобрений, Бразилия импортирует около 85% необходимых для сельхознужд удобрений. Кроме того, Бразилия производит порядка 20% объема мирового продовольствия.