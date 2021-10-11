Европейский Союз решил продолжить ограничительные меры против России и Сирии из-за распространения и использования химического оружия. Соответствующие санкции будут действовать еще год.

В заявлении Совета ЕС сообщается, что под ограничительные меры попадают 15 человек и две организации. Санкции будут действовать минимум до 16 октября 2022 года.

В частности, в санкционный перечень попал Центр научных студий и исследований в Дамаске — основная организация, что разрабатывает химоружия в Сирии.

Также в список входит российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии — компания, отвечающая за разработку нервного агента Новичок.

Кроме того, в санкционный список попали еще пять физических лиц из Сирии и 10 — из России.

Ограничения предусматривают: запрет на въезд в Евросоюз и замораживание активов для физических и юридических лиц. В то же время физическим и юридическим лицам с ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто попал под санкции.

Между тем в Евросовете отметили, что действующий санкционный режим действует с 2018 года для физических и юридических лиц, которые непосредственно отвечают за разработку и использование химического оружия, а также тех, которые оказывают финансовую, техническую или материальную поддержку.

Таким образом ЕС благодаря санкциям хочет способствовать противодействию распространению и использованию химического оружия, а также — поддержке Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

10 сентября ЕС продлил санкции против РФ из-за аннексию Крыма. Ограничения будут применяться до 117 физических и 48 юридических лиц.

Соответствующие санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов подсанкцийним лицам и организациям.

Источник: Рада ЕС