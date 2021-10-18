Цена на нефть достигла рекордного уровня за последние годы

Цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние годы. В частности, стоимость нефти марки Brent, добываемой в Северном море, превысила отметку $85 за баррель. Это самая высокая цена с октября 2018 года.

Утром 18 октября стоимость фьючерсных контрактов Brent на декабрь составила $ 85,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) на ноябрь выросли на $1,12 или 1,4%. Сейчас стоимость нефти этой марки достигает $83,48 за баррель. Это самый высокий показатель с октября 2014 года.

По итогам торгов на прошлой неделе контракты выросли минимум на 3%.

Иностранные СМИ пишут, что рост цены — это восстановление спроса на нефть после пандемии коронавируса. Также этому способствует подорожание газа и угля, которые побуждают потребителей переходить на мазут и дизельное топливо для производства электроэнергии.

В начале октября страны-члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) договорились увеличить добычу нефти. Стороны решили с ноября 2021 года увеличить ежемесячную общую добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. После этой новости цены на нефть начали расти.

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