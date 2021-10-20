После имперской публикации ВВП об историческом единстве русских и украинцев статью написал и третий президент России Дмитрий Медведев. Начал свой опус с украинской пословицы: Коза с волком таскалась, только шкура от козы осталась. Ну, символизм понятен, однако приятно, что руководители Кремля все чаще говорят на украинском.

Стилистика у Путина и Медведева разная. Хамский тон последнего заставляет задуматься, а действительно ли он вам не Димон, а Дмитрий Анатольевич? “Ублюдочные документы, дебильная крымская платформа” — это цитаты из его статьи.

Вот главные тезисы Медведева: украинцы не имеют своей идентичности, Россия не будет разговаривать с вассалом, то есть нами, а только с сюзереном, то есть США, Зеленский не оправдал пророссийских надежд Кремля, и вообще он имеет, цитата, “определенные этнические корни”.

— Эта статья написана в аппарате Совета Безопасности России. И впервые, обратите внимание, в первый раз там содержатся персональные наезды в адрес украинского президента, наезды, на 100% антисемитские. Этот бред построен, чтобы просто донести один простой месседж — что украинское руководство не имеет политической и моральной легитимности, — отметил Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины.

Но донести кому? Вероятно, адресатов два. Первый — это украинские элиты с пророссийскими взглядами.

И второй — это Запад. Не зря Медведев издал статью прямо под московский визит заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, с которой специально сняли санкции, чтобы она смогла приехать в Россию. Результаты переговоров, как всегда, за семью замками.

В обмен на этот визит Вашингтон симметрично вычеркнул из санкционного списка одного россиянина, его имя не разглашается, но очевидно, что это тоже не последний человек.

Но не означает ли это условное потепление российско-американских отношений, что Москва и Вашингтон решили договориться о чем-то за украинской спиной? Именно об этом и была метафора про вассала и сюзерена в статье Медведева.

Экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в эксклюзивном интервью Фактам тижня говорит, что визит Нуланд — это широкий круг геополитических вопросов и двусторонних отношений, о которых договорились Байден с Путиным еще в Женеве.

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Поэтому подковерных игр за спиной нет, а вот обновления украинского трека, в котором раньше участвовали Нуланд и Волкер, возможно. Хотя уже с другим спецпредставителем.

Как бы там ни было, но в Белый дом вновь вернулись демократы, а они, как известно, считают, что российско-украинская война — это, в первую очередь, головная боль Европы, а не США.

На этой неделе Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

Руководители Германии и Франции пообщались с Путиным. Он им пожаловался, что Киев якобы отказывается выполнять договоренности парижского саммита и положения Минска.

Поэтому на восточном фронте без перемен и пазл сложился. Медведев печатает статью, где говорит, что с Украиной разговаривать нет смысла, тем самым настраивая Нуланд перед визитом в Москву на определенный лад, Путин параллельно обрабатывает Макрона и Меркель.

Совсем скоро и нам, и Путину придется разговаривать с новым канцлером Германии. И неизвестно, какую позицию он будет отстаивать.

В офисе Зеленского заявили, что идет работа над организацией саммита до окончания каденции Ангелы Меркель. Мол, она и Макрон готовы, однако Путина не устраивает повестка дня. Но эксперты и дипломаты уверены, что подобная встреча будет скорее ритуальной, ведь в Берлине решения вскоре станет принимать совсем другой человек.

Станет ли другом Путина новый канцлер Германии — вопрос открытый, однако ВВП теряет других сторонников в Европе. На днях из-за коррупции в отставку ушел австрийский премьер Курц, а в Чехии парламентские выборы оппозиционерам проиграла политическая сила Андрея Бабиша.

Реакция ОП на статью Медведева об Украине

В Офисе президента отреагировали на статью об Украине, которую написал заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев.

В частности, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина в отношениях с Российской Федерацией учитывает только официальную позицию президента Владимира Путина.