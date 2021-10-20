Врачи рекомендуют госпитализировать бывшего президента Грузии Михеила Сакашвили, который с начала октября находится в СИЗО. Экс-президент и гражданин Украины голодает уже 20 дней.

Рекомендацию перевести Саакашвили в больницу для усиленного наблюдения дал консилиум врачей. Об этом журналистам рассказал член консилиума, врач Зураб Пагава.

По словам Пагавы, у Саакашвили есть высокая вероятность осложнений, поэтому госпитализация необходима для подстраховки. Врач подчеркнул, что пока о срочности речь не идет, но переместить Саакашвили в госпиталь нужно в ближайшее время.

— Это не вопрос часов, но должно произойти в ближайшее время.

Задержание Саакашвили

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Он вернулся на родину накануне местных выборов впервые с 2013 года.

После задержания Саакашвили поместили в изолятор. В тот же день политик объявил голодовку в знак протеста на обвинения.

11 октября врач Михеила Саакашвили сообщил об ухудшении состояния здоровья. Он рассказал, что сначала бывший президент Грузии пил соки и воду с медом, а затем отказался от всего.

Также в изоляторе стало известно, что у него редкая болезнь — наследственное генетическое заболевание крови. Врач добавил, что при такой болезни голодание является опасным.

Уже 17 октября врач заявил, что Саакашвили стало хуже — он не может самостоятельно передвигаться, но прекращать протест не планирует.

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Источник: Грузия Online