Президента Бразилии Жаира Болсонару могут обвинить в массовых убийствах из-за пандемии коронавируса. Соответствующее предложение рекомендует подать Комиссия сената Бразилии из-за того, что президент не справился с пандемией.

В расследовании Конгресса Болсонару и других чиновников обвиняют в том, что они “позволили” смертельному вирусу распространяться среди населения в надежде достичь коллективного иммунитета.

Выдержки из документа, которые получили журналисты, указывают, что администрацию президента хотят признать виновной в половине смертей от Covid-19, а самого Жаира Болсонару — в массовых убийствах.

Конгресс также рекомендует выдвинуть обвинения 69 лицам — действующим и бывшим чиновникам, в том числе трем сыновьям Болсонару.

В случае одобрения инициативы на следующей неделе отчет будет отправлен генеральному прокурору Аугусто Арасу, который потом будет иметь 30 дней для объявления соответствующих мероприятий. Однако ожидается, что Арас не будет обвинять президента Бразилии в убийствах, ведь они считаются союзниками.

Бразилия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По данным ВОЗ, Бразилия является второй в мире по смертности от болезни после США. За весь период пандемии погибло более 600 тыс. бразильцев, а заболели более 21,6 млн человек.

Жаир Болсонару активно выступает против вакцинации и карантинных мероприятий. В 2020 году его оштрафовали за нарушение масочного режима, а недавно не пустили на футбольный матч из-за отсутствия прививки.

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