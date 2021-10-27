Страны ЕС не смогли договориться о совместной реакции относительно повышения цен на энергоносители во время внеочередной встречи министров в Люксембурге.

Одни представители блока выступили за пересмотр существующих регуляторных норм, другие — были категорически против вмешательства в рынок Евросоюза.

Цены на газ в Европе продолжают оставаться на рекордно высоком уровне. В середине октября Еврокомиссия одобрила план экстренных действий. Они включают поддержку домашних хозяйств, государственную помощь компаниям, целевое снижение налогов.

Сегодняшняя встреча была посвящена долгосрочным мерам.

Испания заявила о необходимости совместных закупок газа странами ЕС, и предложила, чтобы отдельные страны имели возможность отказаться от текущей европейской системы установления цен на электроэнергию.

Ее позицию поддержали Франция, Чехия и Греция. Инициатива не нашла поддержки у Германии и еще ряда стран, которые считают текущий кризис временным и не требующим радикальных изменений на рынке.

— Не было согласованной позиции относительно того, следует ли принимать меры вмешательства на уровне ЕС и применять их во всех странах-членах, – сказал после встречи министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец, чья страна председательствует в ЕС.

Что же касается совместной закупки газа, Европейская комиссия проанализирует тенденции на рынке. А также соберет доказательства поведения поставщиков газа после того, как несколько стран обвинили российский Газпром в создании искусственного дефицита и манипуляциях.

Комиссия также оценит плюсы и минусы совместной закупки голубого топлива странами ЕС.

— Есть много вопросов, которые нужно рассмотреть — кто будет оплачивать расходы на закупку и хранение газа, как будет транспортироваться газ из разных регионов, — отметил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после встречи.

Резкий рост цен на энергоносители вызвал и дискуссию относительно политики борьбы с изменениями климата.

Уже в конце недели в шотландском Глазго должен состояться глобальный климатический саммит ООН. Однако на фоне энергетического кризиса некоторые европейские страны хотят отложить повышение ставки налогов на ископаемое топливо.

По мнению премьер-министра Венгрии, надеяться, что высокие цены ускорят переход к возобновляемой энергетике – это утопическая фантазия.