Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Из-за Covid-19: ЕС может исключить Украину из списка безопасных стран 5 ноября

Из-за Covid-19: ЕС может исключить Украину из списка безопасных стран 5 ноября

Уже 5 ноября послы ЕС могут исключить Украину из списка безопасных стран в связи с негативной ситуацией по заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил журналист Рикард Юзвяк.

– Послы ЕС, скорее всего, завтра исключат Украину из списка безопасных стран, рекомендованных ЕС… Исключение из перечня должно состояться на следующей неделе, – написал он.

Информация о том, что Украину исключат из так называемого зеленого списка ЕС, появилась еще в середине октября. В безопасный список Евросоюза входят страны, граждане которых могут путешествовать в ЕС без дополнительных ограничений.

ЕС анализирует ситуацию с заболеваемостью в той или иной стране и принимает решения на основе четких показателей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что исключение из списка безопасных стран предполагает введение временных ограничений на необязательные поездки граждан – например, туристические.

По его словам, тотального закрытия границ ожидать не стоит, а государства-члены ЕС должны самостоятельно принять решение о разрешении или ограничении поездок для граждан Украины.

Потом ЕС может пересмотреть решение, если эпидемическая ситуация в Украине улучшится.

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка