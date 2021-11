Из-за Covid-19: ЕС может исключить Украину из списка безопасных стран 5 ноября

Уже 5 ноября послы ЕС могут исключить Украину из списка безопасных стран в связи с негативной ситуацией по заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил журналист Рикард Юзвяк.

EU ambassadors will tomorrow most likely remove #Ukraine from the EU recommended safe country #COVID19 travel list. the de-listing should happen next week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2021