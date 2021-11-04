Из-за Covid-19: ЕС может исключить Украину из списка безопасных стран 5 ноября

Уже 5 ноября послы ЕС могут исключить Украину из списка безопасных стран в связи с негативной ситуацией по заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил журналист Рикард Юзвяк.

– Послы ЕС, скорее всего, завтра исключат Украину из списка безопасных стран, рекомендованных ЕС… Исключение из перечня должно состояться на следующей неделе, – написал он.

EU ambassadors will tomorrow most likely remove #Ukraine from the EU recommended safe country #COVID19 travel list. the de-listing should happen next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2021

Информация о том, что Украину исключат из так называемого зеленого списка ЕС, появилась еще в середине октября. В безопасный список Евросоюза входят страны, граждане которых могут путешествовать в ЕС без дополнительных ограничений.

ЕС анализирует ситуацию с заболеваемостью в той или иной стране и принимает решения на основе четких показателей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что исключение из списка безопасных стран предполагает введение временных ограничений на необязательные поездки граждан – например, туристические.

По его словам, тотального закрытия границ ожидать не стоит, а государства-члены ЕС должны самостоятельно принять решение о разрешении или ограничении поездок для граждан Украины.

Потом ЕС может пересмотреть решение, если эпидемическая ситуация в Украине улучшится.