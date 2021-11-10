Обсудят и Украину: Франция и Россия проведут встречу в Париже

Франция и Россия проведут встречу на уровне глав министерств иностранных дел и министров обороны.

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Фроланс Парли примут российских коллег Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Париже.

Встреча состоится в пятницу, 12 ноября, на полях Международной конференции по Ливии. Как сообщают в МИД Франции, эта встреча будет касаться продолжения сотрудничества Франции и России.

Также одной из тем обсуждений станет ситуация в Украине, в частности, Франция планирует выразить обеспокоенность по поводу действий РФ.

— На этой встрече будут обсуждаться политические и военные измерения региональных и международных кризисов, в частности, по ситуации в Украине.

Среди других тем — сопредседательство Минской группы, возобновление переговоров с Ираном, Совместный всеобъемлющий план действий, безопасность в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Недавно МИД Франции призвал как можно быстрее провести встречу нормандской четверки на уровне министров иностранных дел.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров накануне заявил, что нормандский формат является безальтернативной площадкой для разрешения конфликта на Донбассе.

По его словам, задержка встреч происходит из-за России. В нормандскую четверку входят Украина, Франция, Германия и Россия.

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Источник: Министерство иностранных дел Франции