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Факты / Мир

В Португалии работодателей будут штрафовать за звонки подчиненным вне работы

Людмила Богданова редактор ленты
Робота з дому

Португальским работодателям запретили звонить по телефону или писать своим подчиненным, которые работают удаленно, в нерабочее время. Соответствующие поправки в трудовое законодательство о дистанционной работе внес парламент Португалии.

Новые правила, утвержденные 5 ноября, были созданы из-за популярности дистанционной работы, которая стала следствием пандемии коронавируса.

Согласно поправкам, работодателей могут наказать штрафом за попытку связаться с сотрудником в нерабочее время. Также они должны компенсировать расходы подчиненных на электроэнергию и интернет из-за перехода на дистанционную работу.

Новый закон предусматривает, что молодые родители могут работать дистанционно, об этом не придется договариваться с руководством заранее. Это может продолжаться до тех пор, пока ребенку не исполнится восемь лет.

Работодателям также запрещено следить за подчиненными, когда они работают дистанционно. В то же время руководители должны организовывать очные встречи как минимум раз в два месяца. Эта мера была введена для борьбы с одиночеством.

Однако ограничения не применяются к компаниям, в составе которых работает до 10 человек.

Португалия стала первой страной в Европе, изменившей правила дистанционной работы в связи с пандемией в январе 2021 года. Работодателей обязали обеспечить сотрудников соответствующей техникой.

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Фото: Pixabay

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