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Факты / Мир

США способствуют продлению соглашения о транзите газа через Украину — Блинкен

Людмила Богданова редактор ленты
Ентоні Блінкен

США вместе с партнерами работают над тем, чтобы добиться продления соглашения о транзите российского газа через Украину. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

10 ноября Блинкен принимает в Вашингтоне украинскую делегацию во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

– Работаем с союзниками и партнерами над тем, чтобы использовать рычаги влияния и добиться продолжения соглашения о транзите российского газа через Украину, – сказал Блинкен.

Государственный секретарь США подчеркнул, что Россия может и должна увеличивать поставки газа с учетом энергетического кризиса в Европе.

Отвечая на вопрос о Северном потоке-2, Блинкен напомнил о договоренности с Германией. В соответствии с ней, страны будут введены ограничения в случае использования газопровода в политических целях.

Дмитрий Кулеба прибыл в Вашингтон на заседание Комиссии по стратегическому партнерству Украины и США. Во время него стороны подписали обновленную Хартию стратегического партнерства, которая отвечает вызовам современности.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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