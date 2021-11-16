Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Эстония проложит 130 км колючей проволоки вдоль своей границы с РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Кордон

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет распорядился проложить 130 км колючей проволоки вдоль границы страны с Российской Федерацией.

Как говорится в заявлении на странице ведомства, таким образом Эстония готовится к возможной гибридной атаке.

– Помимо установки колючей проволоки, мы готовы немедленно внести свой вклад в защиту границы с Департаментом полиции и погранохраны, а также с членами округа Лиги защиты, при этом полиция, пограничная охрана и Лига защиты уже начали переговоры по этому поводу, – заявил Лаанет.

Также он рассказал, что ежедневно контактирует с союзниками, чтобы координировать действия в случае эскалации ситуации.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что построение временных барьеров на восточной границе обсуждалось на заседании комитета по национальной безопасности.

– Те части границы, которые еще не закрыты пограничным забором, будут иметь временные барьеры до тех пор, пока граница не будет построена окончательно, – отметила Каллас.

Граница между Эстонией и РФ составляет 338 км, но 203 из них – по реке Нарва и Чудскому озеру. 135 км сухопутной границы – это в основном труднопроходимая местность и лесные районы. 

Читайте
Эстония проложит 130 км колючей проволоки вдоль своей границы с РФ

Источник: Министерство обороны Эстонии, Правительство Эстонии

Фото: Getty Images

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка