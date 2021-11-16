Эстония проложит 130 км колючей проволоки вдоль своей границы с РФ

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет распорядился проложить 130 км колючей проволоки вдоль границы страны с Российской Федерацией.

Как говорится в заявлении на странице ведомства, таким образом Эстония готовится к возможной гибридной атаке.

– Помимо установки колючей проволоки, мы готовы немедленно внести свой вклад в защиту границы с Департаментом полиции и погранохраны, а также с членами округа Лиги защиты, при этом полиция, пограничная охрана и Лига защиты уже начали переговоры по этому поводу, – заявил Лаанет.

Также он рассказал, что ежедневно контактирует с союзниками, чтобы координировать действия в случае эскалации ситуации.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что построение временных барьеров на восточной границе обсуждалось на заседании комитета по национальной безопасности.

– Те части границы, которые еще не закрыты пограничным забором, будут иметь временные барьеры до тех пор, пока граница не будет построена окончательно, – отметила Каллас.

Граница между Эстонией и РФ составляет 338 км, но 203 из них – по реке Нарва и Чудскому озеру. 135 км сухопутной границы – это в основном труднопроходимая местность и лесные районы.

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Источник: Министерство обороны Эстонии, Правительство Эстонии