Франциск наградил журналистов за статьи о педофилии среди священников

Папа Франциск вручил двум журналистам награды за статьи о педофилии среди священников и поблагодарил в их лице всех их коллег.

– Благодарю вас за то, что вы рассказываете нам о том, что не так в церкви, за то, что помогли нам не скрывать этого. А также – за голос, который вы дали жертвам насилия. Благодарю за это, – цитируют Франциска американские и европейские СМИ.

Награды получили мексиканская журналистка Валентина Алазраки из Noticieros Televisa, и американо-итальянский корреспондент агентства Reuters Филипп Пуллелла.

Папа вручил им Большой крест Пия ІХ и высказал поддержку работникам СМИ в выполнении их нелегкой миссии – сделать мир менее мрачным, чтобы люди смотрели на окружающих с большей осознанностью и доверием.

Ранее Папа Римский назвал стыдом всей церкви скандал со священниками, годами совершавшими сексуальное насилие над детьми.

В октябре было обнародовано масштабное расследование эпизодов педофилии, случившихся в католической церкви.

Подтверждается, что жертвами сексуального насилия в церкви за последние 70 лет стали более 200 тыс. детей.

При этом около 80% жертв – это мальчики-подростки.

Около 3 тыс. священнослужителей оказались причастны к насилию.

Источник: Vatican News, America Magazine, Reuters