В Германии Зеленые завершили борьбу за распределение портфелей в новом правительстве. Об этом сообщает DW.

Так, министром по делам экономики и защиты климата, а также вице-канцлером стал сопредседатель партии Союз 90/Зеленые Роберт Габек.

Министерство иностранных дел Германии возглавила еще один лидер Зеленых, Анналена Бербок.

Главой министерства продовольствия и сельского хозяйства станет экс-сопредседатель партии, Джем Эздемир.

Занимающая на данный момент должность министра по защите климата федеральной земли Рейнланд-Пфальц Анне Шпигель станет министром по делам семьи, пожилых, женщин и молодежи.

Новым министром по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей станет Штеффи Лемке – ранее, с 2002 по 2013 годы она была федеральным исполнительным секретарем Зеленых.

Статс-министром по культуре и СМИ будет вице-глава Бундестага Клаудиа Рот.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Гайко Маас уже выложил поздравление Анналене Бербок у себя в Twitter.

– В твоем лице МИД будет впервые возглавлять женщина. За 151 год с момента создания должности самое время для этого! Представлять Германию в мире – честь и вызов одновременно, – подчеркнул Маас.

Herzlichen Glückwunsch, liebe @ABaerbock! Mit Dir als Außenministerin soll das Auswärtige Amt zum ersten Mal von einer Frau geführt werden. Nach 151 Jahren ist es höchste Zeit! Deutschland in der Welt zu vertreten ist Ehre & Herausforderung zugleich. Alles erdenklich Gute dafür! — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) November 25, 2021

Ранее в Берлине представили коалиционное соглашение между Зелеными, Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СДП).