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Факты / Мир

В Германии Зеленые распределили должности в новом правительстве

Анастасия Гевко редактор ленты
В Германии Зеленые распределили должности в новом правительстве

В Германии Зеленые завершили борьбу за распределение портфелей в новом правительстве. Об этом сообщает DW.

Так, министром по делам экономики и защиты климата, а также вице-канцлером стал сопредседатель партии Союз 90/Зеленые Роберт Габек.

Министерство иностранных дел Германии возглавила еще один лидер Зеленых, Анналена Бербок.

Главой министерства продовольствия и сельского хозяйства станет экс-сопредседатель партии, Джем Эздемир.

Занимающая на данный момент должность министра по защите климата федеральной земли Рейнланд-Пфальц Анне Шпигель станет министром по делам семьи, пожилых, женщин и молодежи.

Новым министром по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей станет Штеффи Лемке – ранее, с 2002 по 2013 годы она была федеральным исполнительным секретарем Зеленых.

Статс-министром по культуре и СМИ будет вице-глава Бундестага Клаудиа Рот.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Гайко Маас уже выложил поздравление Анналене Бербок у себя в Twitter.

– В твоем лице МИД будет впервые возглавлять женщина. За 151 год с момента создания должности самое время для этого! Представлять Германию в мире – честь и вызов одновременно, – подчеркнул Маас.

Ранее в Берлине представили коалиционное соглашение между Зелеными, Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СДП).

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Источник: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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