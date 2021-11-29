20 лет назад, 12 августа 2000 года, весь мир следил за спасательной операцией в Баренцевом море, где затонула атомная подлодка Курск.

Сначала русские военные отрицали трагедию, а затем давали ложную надежду родственникам. Хотя в то время в Кремле уже знали, что живых на борту субмарины не осталось.

Но недавно бывший командующий Северным флотом России Вячеслав Попов ошарашил всех громким заявлением — Курск погиб после удара с подлодкой НАТО.

Судно, которое по его версии виновно в трагедии, он не назвал. Но эксперты предполагают, что он имел в виду американскую подлодку Мемфис. Исходя из слов Попова, иностранную лодку просто “прошляпили”. Также он утверждает, что после столкновения судно НАТО возобновило свою дееспособность и просто покинуло место трагедии.

Эту новость растиражировала российская пропаганда. Хотя она отличается от официальной версии Москвы.

Ведь Россия сообщала, что трагедия произошла из-за утечки топлива торпеды и последующей серии взрывов. Значительная часть экипажа погибла в первые минуты, но 23 подводника спаслись в одном из отсеков корабля. По официальной версии, они прожили несколько часов, однако акустические приборы фиксировали стуки еще 2,5 дня после аварии.

Помощь в поисковых операциях предлагала Норвегия, но ее водолазов допустили только на восьмой день после аварии. Эксперты думают, что это связано с тем, что Россия не хотела показывать свой слишком низкий уровень флота, который был почти недееспособным.

Обозреватель российского издания Новая газета Елена Милашина говорит, что Попов продвигал свою версию столкновения и раньше. По ее словам, он это делает, чтобы снять ответственность. Да и, кроме того, позиция Попова очень выгодна для российской пропаганды, потому что бросает тень на НАТО.

Однако Дмитрий Песков отказывается эту ситуацию даже обсуждать. По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, если он согласится с версией Попова, то фактически выставит Путина трусом.

То есть фактически адмирал Попов наносит конспирологический удар самому Кремлю. Похоже, что полной правды мир так и не узнает.