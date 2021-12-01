Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Режиму Лукашенко грозит новый пакет санкций США из-за миграционного кризиса – Нуланд

Анастасия Гевко редактор ленты
Режиму Лукашенко грозит новый пакет санкций США из-за миграционного кризиса – Нуланд

В среду, 1 декабря, во время Киевского форума по безопасности заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США хотят ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко в связи с его решением использовать мигрантов как оружие.

– Мы вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами наложили достаточно жесткие санкции на режим Лукашенко. Сейчас ищем возможность наложить новый санкционный набор в связи с решением Лукашенко использовать мигрантов как оружие, – сообщила замгоссекретаря.

Нуланд подчеркнула, что ситуация в Беларуси очень волнует Соединенные штаты, так как она трагична для граждан этой страны, которые хотят свободно выбирать своего лидера на честных и открытых выборах.

Читайте
Миграционный кризис: ЕС утвердил пятый пакет санкций против Беларуси

Фото: УНИАН

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка