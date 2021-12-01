В среду, 1 декабря, во время Киевского форума по безопасности заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США хотят ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко в связи с его решением использовать мигрантов как оружие.

– Мы вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами наложили достаточно жесткие санкции на режим Лукашенко. Сейчас ищем возможность наложить новый санкционный набор в связи с решением Лукашенко использовать мигрантов как оружие, – сообщила замгоссекретаря.

Нуланд подчеркнула, что ситуация в Беларуси очень волнует Соединенные штаты, так как она трагична для граждан этой страны, которые хотят свободно выбирать своего лидера на честных и открытых выборах.