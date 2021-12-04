Чехия и Венгрия могут перебросить войска на польскую границу с Беларусью

Польша ведет переговоры по переброске войск Венгрии и Чехии на границу с Беларусью. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он подчеркнул, что Польша хотела бы получить поддержку иностранных военных в содержании временного ограждения, а также в строительстве и обслуживании подъездных путей.

— Мы говорим о том, когда и каким образом мы получим эту поддержку. Мы считаем, что лучшим решением является поддержка, связанная с временным ограждением, обслуживанием и строительством подъездных путей.

2 декабря президент Польши Анджей Дуда одобрил размещение на территории страны военных из Эстонии и Великобритании.

150 британских и 150 эстонских военных будут находиться на территории Польши до 30 апреля. Они будут выполнять задачи, связанные с инженерно-разведывательным обеспечением проводимой в пограничной зоне операции Вооруженных сил Польши.

Напомним, миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии усугубился 8 ноября. Тогда сотни мигрантов, сопровождаемых белорусскими силовиками, пытались прорвать границу. Польские власти объявили о боевой готовности.

22 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что количество мигрантов уменьшилось. Он считает, что это произошло благодаря дипломатическим усилиям.

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