Украинский вертолет Ми-8 не нарушал воздушное пространство Беларуси. Об этом говорится в сообщении МВД, опубликованном в ответ на обвинения Минска.

В ведомстве отметили, что Государственная пограничная служба Украины неоднократно заявляла, что будет использовать авиацию и беспилотные летательные комплексы в рамках усиления границы и проведения пограничной операции Полесье.

– Авиация использовалась и сегодня. В ходе полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в т.ч. не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны, – сказано в сообщении.

Информацию о якобы нарушении госграницы Беларуси украинскими пилотами военного вертолета Ми-8 вечером в субботу распространил Минск через подконтрольное издание БЕЛТА, которое, в свою очередь, ссылалось на Госпогранкомитет страны.

Фото: ГПСУ