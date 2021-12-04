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Факты / Мир

Украина опровергла обвинения Минска в нарушении границ Беларуси

Анастасия Гевко редактор ленты
Украина опровергла обвинения Минска в нарушении границ Беларуси

Украинский вертолет Ми-8 не нарушал воздушное пространство Беларуси. Об этом говорится в сообщении МВД, опубликованном в ответ на обвинения Минска.

В ведомстве отметили, что Государственная пограничная служба Украины неоднократно заявляла, что будет использовать авиацию и беспилотные летательные комплексы в рамках усиления границы и проведения пограничной операции Полесье.

– Авиация использовалась и сегодня. В ходе полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в т.ч. не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны, – сказано в сообщении.

Информацию о якобы нарушении госграницы Беларуси украинскими пилотами военного вертолета Ми-8 вечером в субботу распространил Минск через подконтрольное издание БЕЛТА, которое, в свою очередь, ссылалось на Госпогранкомитет страны.

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Фото: ГПСУ

Источник: МВД

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