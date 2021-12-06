США убедили ЕС и НАТО в угрозе российского вторжения в Украину — СМИ

США удалось убедить союзников из Европейского Союза и НАТО в угрозе подготовки Российской Федерацией нападения на Украину.

Об этом сообщает международное издание Financial Times с ссылкой на собственные источники.

Журналисты отмечают, что некоторые столицы, в частности Берлин, были скептически настроены по поводу предупреждений США о нападении России. Однако недели дипломатических переговоров, подкрепленные обменом разведывательными данными, изменили ситуацию.

– Многие союзники не были уверены, что происходят серьезные вещи, – рассказал изданию один из чиновников.

Эти усилия США активизировали поддержку введения санкций против России для сдерживания агрессии.

Раскрытие ранее секретных материалов началось в начале ноября до встречи министров НАТО, на которой активно обсуждали Украину. Разведка помогла перевести разговор с того, было ли предупреждение США верным, на то, как лучше сдерживать агрессию РФ.

Президент США Джо Байден планирует предостеречь президента РФ Владимира Путина от любого вторжения во время видеоконференции, которая состоится во вторник, 7 декабря.

Заявления о переброске российских войск на украинскую границу и планах по дальнейшему нападению начали появляться в западных СМИ в начале ноября.

В начале декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует вторжение в Украину через несколько фронтов в начале 2022 года. Для этого могут привлечь до 175 тыс. военных.

На днях немецкие медиа получили и распространили планы Кремля по возможному нападению.

На первом этапе РФ планирует отрезать юг Украины от моря, а на втором – ослабить военный потенциал, пересечь границы в Луганской и Харьковской областях и продвинуться в Днепр и Полтаву.

Джо Байден сообщил, что готовит ряд мер для того, чтобы не допустить вторжения Путина в Украину.

Фото: Минобороны Российской Федерации

Источник: Financial Times