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Зарабатывали на нелегальных мигрантах: в 2021 году в Польше задержали 85 украинцев

Людмила Богданова редактор ленты
Зарабатывали на нелегальных мигрантах: в 2021 году в Польше задержали 85 украинцев

С начала года в Польше задержали 85 украинцев, которые помогали мигрантам с территории Беларуси незаконно пересечь польскую границу.

Соответствующие данные польские правоохранители передали Посольству Украины в Польше.

Против более трети задержанных граждан Украины открыты уголовные производства, им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В посольстве напоминают, что за указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.

К другим украинцам применено административное наказание в виде принудительной депортации. Кроме того, им будет запрещено въезжать в Польшу, а соответственно и в страны ЕС, на пять лет.

Посольство Украины в Польше призывает граждан:

  • отказываться от предложений третьих лиц по перевозкам через границу, в частности воздержаться от объявлений в сети;
  • не брать в свой автомобиль неизвестных путешественников;
  • не заниматься курьерскими услугами, не размещать неизвестных в Польше и не хранить их вещи.

3 декабря польская полиция сообщила о задержании четырех человек, которые помогали нелегалам пересечь границу. Среди них — двое украинцев, один поляк и один гражданин Афганистана.

В ноябре в населенном пункте Боратынец Лацки был задержан еще один украинец. Он сообщил правоохранителям, что перевозил четырех нелегальных мигрантов.

Фото: Getty Images

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