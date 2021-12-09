В Бундестаге через день после назначения нового канцлера Олафа Шольца собрали экстренное заседание, на котором обсуждают угрозу нового нападения России на Украину.

Об этом сообщил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

– Ожидаем не только мощных сигналов из Берлина в сторону Москвы, но, в первую очередь, реальных жестких карательных санкций против России, чтобы предотвратить новую агрессию и освободить Крым и Донбасс, – подчеркнул он.

Мельник сообщал о том, что обсуждения пройдут сегодня, 9 декабря.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег Россию от нападения на Украину. По его словам, Северный поток-2 ожидают последствия в случае российского вторжения.

Фото: Андрей Мельник