Высокопоставленный представитель западной разведки заявил, что если РФ решится вновь напасть на Украину, конфликт может перейти глубже в Европу.

– Давайте не будем слепыми. Если Россия инициирует любой сценарий (против Украины – Ред.), она также инициирует действия против членов НАТО… Было бы глупо думать, что война может ограничиться одной нацией, – сообщил на условиях анонимности представитель разведки.

Эти заявления подтверждают и в штабе обороны Великобритании.

Так, глава штаба, адмирал сэр Тони Радакин сказал, что в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину последствия будут такими, “которых Европа не видела со времен Второй мировой войны”.

Наращивание войск РФ на границе Украины продолжается

Несмотря на заявления НАТО и Америки о новых жестких экономических санкциях в случае нового нападения России на Украину, РФ не прекращает наращивание сил.

Тем не менее, высокопоставленный чиновник считает сложившуюся на данный момент ситуацию скорее стабильной, чем драматической.

Западная разведка оценивает число российских войск на границе в 100 тыс. военных, также по ее данным Россия разместила вблизи Украины и на оккупированных украинских территориях танки и артиллерию

По предположениям Вашингтона, к концу января следующего года их количество может вырасти почти вдвое – до 175 тысяч.

Анонимный западный чиновник утверждает, что если бы Россия решила напасть на Украину сейчас, ей бы это удалось. Но при этом ее войскам не хватает ряда важных элементов:

полного материально-технического снабжения;

запасов боеприпасов;

полевых госпиталей;

банков крови.

В западной разведке сообщают, что давление медленно растет. В то же время американские чиновники указали, что в соцсетях РФ стало больше дезинформации.

Чего ожидают от войны Украины с Россией

Представитель западной разведки уточнил: если РФ начнет полномасштабное нападение на Украину, Европе стоит ожидать большого количества переселенцев.

– У нас может появиться очень большое количество беженцев. Можно объективно ожидать, что количество смертей будет высоким, равно как и разрушение в Украине, – сообщил он.

Война на Донбассе уже унесла 14 тыс. жизней, и еще 1,4 млн человек стали вынужденными переселенцами, напомнил он.

Кроме того РФ может прибегнуть к кибер– или гибридной войне против стран-членов НАТО, а также – к физическим атакам.

Если война продолжит разворачиваться, то все эти последствия станут более масштабными, сообщил он.

Американский президент Джо Байден на фоне роста напряжения провел разговор с украинским главой Владимиром Зеленским, за несколько дней до этого, 7 декабря, он поговорил с Владимиром Путиным.

Зеленский сообщил, что Байден ознакомил его с результатами переговоров с российским президентом, заверил его в поддержке и подтвердил, что США окажут Украине помощь в усилении обороноспособности.

Также президент Америки подтвердил готовность ввести жесткие санкции против РФ в случае вторжения.

Фото: штаб ООС