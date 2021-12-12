В субботу, 11 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на границе Украины с Россией.

– Блинкен и министр иностранных дел Ди Майо обсудили свою общую озабоченность наращиванием российских военных сил на границе Украины, подчеркнули свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России снизить напряженность и вернуться к дипломатии, – говорится в сообщении.

Они также договорились продолжить консультироваться и координироваться по этому вопросу в будущем.

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Источник: Госдепартамент США