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Факты / Мир

Глава МИД Великобритании призвала союзников отказаться от газа из РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Глава МИД Великобритании призвала союзников отказаться от газа из РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила во время встречи глав МИД Большой семерки, что союзные демократические страны должны отказаться от российского газа.

– Страны свободного мира принимали решения… чтобы в краткосрочной перспективе получать дешевую энергию и финансирование. Но в долгосрочной перспективе это дорого обходится свободе и демократии. И мы не можем повторить эту ошибку снова, – сказала Трасс.

Она также подчеркнула, что военный удар Российской Федерации по Украине станет ее стратегической ошибкой и приведет к серьезным последствиям для Кремля. 

Источник: AP

Фото: Getty Images

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