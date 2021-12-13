Совет ЕС утвердил санкции против российских наемников ЧВК Вагнера

Совет Европейского Союза утвердил санкции против членов частной военной компании Вагнера и трех связанных с ней компаний.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

— Утверждены санкции против группы Вагнера: в списке три энергетические компании и восемь человек, связанных с группировкой наемников. Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС позже сегодня, — написал он в Twitter.

Ранее Рикард Йозвяк сообщал, что санкции введут против бывшего офицера российских специальных сил, руководителя группировки Дмитрия Уткина, одного из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичко и причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

Частная военная компания Вагнера – неофициальная военная организация, которая не входит в состав регулярных вооруженных сил России и не имеет никакого юридического статуса. На официальном уровне ее существование отрицают.

Но именно с ней связывают ужасающие преступления против человечества и нарушение международного гуманитарного права во всем мире.

Так, ЧВК Вагнера была одной из бригад, которая воевала на стороне России на Донбассе. Кроме того, недавно вагнеровцев уличили в зверствах, к которым они прибегали в Центральноафриканской Республике.