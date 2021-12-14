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Штурм польской границы мигрантами координировал белорусский генерал – спецслужбы Польши

Анастасия Гевко редактор ленты
Штурм польской границы мигрантами координировал белорусский генерал – спецслужбы Польши

Массированный штурм белорусско-польской границы 16 ноября лично контролировал и координировал зампредседателя Погранслужбы Беларуси Роман Подлинев. 

Такую информацию на пресс-конференции в Варшаве 14 декабря сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

– Нам удалось идентифицировать человека, присутствовавшего во время штурма 16 ноября на польской границе в пункте Кузница-Брузги. Это заместитель председателя белорусских пограничников генерал-майор Роман Подлинев, – утверждает Жарин.

Он уточнил, что на Подлинева в тот день обратили внимание силовики Польши, так как его поведение указывало на то, что он находится на месте для наблюдения и контроля происходящего.

Кроме того, по словам Станислава Жарина, белорусские пограничники участвуют в пропагандистской войне против Польши.

Роль Подлинева в этих операциях является значительной, отметил пресс-секретарь.

Он уточнил, что это также свидетельствует о том, что гибридная операция режима Александра Лукашенко выходит далеко за рамки организации миграционного пути.

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Источник: Станислав Жарин, Укринформ

Фото: Станислав Жарин

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