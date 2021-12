Массированный штурм белорусско-польской границы 16 ноября лично контролировал и координировал зампредседателя Погранслужбы Беларуси Роман Подлинев.

Такую информацию на пресс-конференции в Варшаве 14 декабря сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

Он уточнил, что на Подлинева в тот день обратили внимание силовики Польши, так как его поведение указывало на то, что он находится на месте для наблюдения и контроля происходящего.

