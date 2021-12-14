Массированный штурм белорусско-польской границы 16 ноября лично контролировал и координировал зампредседателя Погранслужбы Беларуси Роман Подлинев.

Такую информацию на пресс-конференции в Варшаве 14 декабря сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

– Нам удалось идентифицировать человека, присутствовавшего во время штурма 16 ноября на польской границе в пункте Кузница-Брузги. Это заместитель председателя белорусских пограничников генерал-майор Роман Подлинев, – утверждает Жарин.

Он уточнил, что на Подлинева в тот день обратили внимание силовики Польши, так как его поведение указывало на то, что он находится на месте для наблюдения и контроля происходящего.

During the attacks on the Polish border crossing, which took place on November 16, 2021, the deputy head of the Belarusian border guards (Roman Podliniev) was overseeing the actions against the Poles. Belarusian services are deeply engaged in operation against PL. pic.twitter.com/jCmvyvIg9x — Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 14, 2021

Кроме того, по словам Станислава Жарина, белорусские пограничники участвуют в пропагандистской войне против Польши.

Роль Подлинева в этих операциях является значительной, отметил пресс-секретарь.

Он уточнил, что это также свидетельствует о том, что гибридная операция режима Александра Лукашенко выходит далеко за рамки организации миграционного пути.

Источник: Станислав Жарин, Укринформ

Фото: Станислав Жарин